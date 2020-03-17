В Польше у желания запастись туалетной бумагой нашли советские корни

17.03.2020, 5:25, Новости дня

Стремление жителей Польши запастись туалетной бумагой на фоне вспышки коронавирусной инфекции связана с советским прошлым, считает варшавский психолог Гжегож Смулярчик.

«Это все является «рудиментами» нашего советского прошлого – эта традиция запасаться. В мозгу сразу выстраивается цепочка – будут трудные времена – будет дефицит – надо запасаться», – приводит его слова РИА «Новости».

Смулярчик отметил, что туалетную бумагу, а также мыло, консервы, крупы скупают в первую очереди люди старшего возраста, «которые помнят времена Польской народной республики и на себе ощутили, что такое дефицит».

«Люди более молодого возраста тоже «запасаются», потому что их так воспитали, потому что показывают соответствующий пример», – объяснил он.

По мнению психолога, запасаются именно туалетной бумагой, поскольку «подсознательно понимают, что ее сложно чем-то заменить». «Если в ситуации, когда возник дефицит круп, мы можем сварить макароны или пожарить картофель, то что делать, если в туалете нет бумаги?» – спросил Смулярчик.

«Биде есть далеко не у всех. Раньше люди умудрялись применять газеты вместо туалетной бумаги, но, во-первых, это очень неудобно, а, во-вторых, газеты сейчас дорогие. Таким образом, туалетную бумагу в принципе нечем заменить, вот ее и скупают про запас, а когда купили первую большую упаковку, то уже не могут остановиться», – заключил психолог.

С появлением нового коронавируса жители Варшавы стали активно запасаться некоторыми товарами. В частности, на фоне резкого роста спроса в магазинах возникла нехватка дезинфицирующих средств и туалетной бумаги. Сотрудники магазинов подчеркивают, что эти товары не исчезнут из продажи, поскольку на складах их достаточно, просто их не успевают развозить по торговым точкам.

При этом ситуация с неожиданно возросшим спросом на туалетную бумагу наблюдается во многих западных странах, а также в США. Так, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, обращаясь к американским гражданам, напоминал, что туалетная бумага не является эффективным средством против коронавируса. Ажиотаж на туалетную бумагу стал поводом для шуток и в Австралии.

По последним данным, в Польше коронавирус подтвержден у 156 человек. Умерли четыре человека.

15 марта республика закрыла все границы из-за вспышки коронавируса. Прекращена работа всех ресторанов, кафе, баров, клубов и других мест развлечений, ограничена деятельность торговых центров.