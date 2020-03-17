 

Мнение: Конституция, пироги и туалет…

17.03.2020, 4:50, Разное

Конституционный суд признал, что инициатива оставить Путин в Кремле пожизненно соответствует Конституции. Оказывается, «… решение от 1998 года по ограничению сроков для Ельцина не опровергает поправку об обнулении, а подтверждает ее возможность».

Для обоснования этой позиции КС потребовалось 52 страницы текста. Хотя могли бы уложиться в один абзац: каждый народ имеет такую Конституцию и такого президента, каких заслуживают…

Срамота, да и только. Превратили Конституцию в сортир, а президентские сроки в пироги. Типа, если ты съел два пирога, но сходил в сортир, то прежние два пирога уже не считаются съеденными… Можешь и дальше есть… только не лопни.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Чем завершится карантин на борту «короновирусного» лайнера?

23.01 / Личное: Случилось то, на что нет ответа

15.01 / Не словом, а делом: Как Сергей Гапликов способствует развитию Республики Коми

11.01 / Мнение: Уточнение

12.03 / Олег Алмазов рассказал о чувствах к Татьяне Булановой

10.03 / Скандалы: «Вежливо» попросили

22.01 / В РФ начнутся продажи смартфона Huawei Y6s с 64 Гб памяти за 10 тысяч рублей

20.02 / Мнение: Что сказал бы Анатолий Собчак сегодня?

04.01 / Мнение: Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

31.01 / Сиара беременна в третий раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика