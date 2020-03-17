Мнение: Конституция, пироги и туалет…

17.03.2020, 4:50, Разное

Конституционный суд признал, что инициатива оставить Путин в Кремле пожизненно соответствует Конституции. Оказывается, «… решение от 1998 года по ограничению сроков для Ельцина не опровергает поправку об обнулении, а подтверждает ее возможность».

Для обоснования этой позиции КС потребовалось 52 страницы текста. Хотя могли бы уложиться в один абзац: каждый народ имеет такую Конституцию и такого президента, каких заслуживают…

Срамота, да и только. Превратили Конституцию в сортир, а президентские сроки в пироги. Типа, если ты съел два пирога, но сходил в сортир, то прежние два пирога уже не считаются съеденными… Можешь и дальше есть… только не лопни.

Фотография отсюда