Мнение: Россия закрывает границы

17.03.2020, 4:35, Разное

1. Россия официально закрывает границы для иностранных граждан. Запрет на въезд будет действовать с 18 марта по 1 мая. Исключения будут сделаны для дипломатов и водителей фур.

2. Макрон объявил, что Европа закрывает границы Шенгенской зоны для иностранных граждан с 17 марта на 30 дней.

3. ВОЗ фиксирует быстрый рост числа заболевших и умерших во всем мире. Их число уже превысило число заболевших и умерших в Китае, где ситуация за последние дни стабилизировалась.

4. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено 105 тыс. тестов на коронавирус. Россия занимает 4-е место в мире по количеству проведенных тестов, уступая Китаю, Южной Корее и Италии.