 

Мнение: Россия закрывает границы

17.03.2020, 4:35, Разное

1. Россия официально закрывает границы для иностранных граждан. Запрет на въезд будет действовать с 18 марта по 1 мая. Исключения будут сделаны для дипломатов и водителей фур.
2. Макрон объявил, что Европа закрывает границы Шенгенской зоны для иностранных граждан с 17 марта на 30 дней.
3. ВОЗ фиксирует быстрый рост числа заболевших и умерших во всем мире. Их число уже превысило число заболевших и умерших в Китае, где ситуация за последние дни стабилизировалась.
4. По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено 105 тыс. тестов на коронавирус. Россия занимает 4-е место в мире по количеству проведенных тестов, уступая Китаю, Южной Корее и Италии.

Источник: Colonel Cassad



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