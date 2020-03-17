VOAэкспресс 16 марта 2020 

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17.03.2020, 4:25, Новости дня

Коронавирус COVID-19

Пресс-брифинги рабочей группы по борьбе с коронавирусом, которую возглавляет вице-президент США Майк Пенс, становятся регулярными. В понедельник президент Дональд Трамп снова выступил перед журналистами и заявил, что «новая реальность» коронавируса может продлиться до июля или августа.

Коронавирус продолжает наносить тяжелые удары по США. Биржевые индексы идут вниз, начинаются массовые увольнения, огромные убытки терпят бизнесы, связанные с туризмом и массовыми развлечениями. Белый дом работает над пакетом помощи американским авиакомпаниям.

Kак обычно, любой кризис сопровождается слухами и теориями заговора. Нынешние теории обсуждаются на высшем дипломатическом уровне. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с высокопоставленным китайским дипломатом высказал «решительные возражения» по поводу попыток Китая переложить вину за вирус COVID-19 на Соединенные Штаты, заявляют в Госдепартаменте.

Тем временем, Минздрав США подвергся хакерской атаке. Информации о том, кто за ней стоит, пока нет. По словам источников, атака была призвана замедлить связанные с коронавирусом усилия ведомства, однако существенного замедления не произошло.

Котлован

Интервью Олега Сулькина с режиссером Андреем Грязевым, снявшему фильм «Котлован» о современной России: «Государству нужно создавать видимость, то она [система] работает, что связь между властью и народом существует. В людей пытаются вселить веру в чудо, в сказку, в Деда Мороза».

Шутки о Конституции и коронавирусе

Коронавирус и поправки к российской Конституции породили огромное количество шуток и мемов. О чем это говорит?



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