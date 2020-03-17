 

Минюст снял одно обвинение с фирмы Пригожина «Конкорд»

17.03.2020, 4:25, Новости дня

В понедельник министерство юстиции США сняло одно из обвинений против российской фирмы, обвиненной в организации кампании в социальных сетях с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

Ошеломляющий разворот произошел за несколько недель до того, как дело должно было рассматриваться в суде.

Сторона обвинения считает, что «в свете недавних событий и изменения баланса доказательств правительства из-за определения классификации, а также других фактов, описанных более подробно в секретном приложении к этому предложению, Правительство пришло к выводу, что дальнейшее разбирательство в отношении российской компании «Конкорд» без ее присутствия в Соединенных Штатах… не способствует ни интересам правосудия, ни безопасности страны».

Минюст США просит суд снять первое из восьми обвинений – сговор с целью мошенничества против США.

Прокуратура также отмечает, что «Конкорд активно и агрессивно использует [американскую – прим. «Голоса Америки»] судебную систему для сбора информации о том, как Соединенные Штаты обнаруживают и предотвращают иностранное вмешательство в выборы».

Остальные обвинения – сговор с целью совершения мошенничества с использованием денег и банковское мошенничество, а также хищение персональных данных при отягчающих обстоятельствах – остаются в силе.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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