Российские ученые разработали уникальный материал для защиты зданий в Арктике

17.03.2020, 4:20, Разное

Отечественным разработчикам удалось создать материал, который может защищать арктические здания от холода и ветра. Изобретение также устойчиво к ультрафиолетовому излучению, подчеркнули специалисты. Помимо этого, внутри него нет конденсата.

Специалисты, представляющие Государственный университет промышленных технологий и дизайна, заявили о создании материала, обладающего невысокой теплопроводностью, поэтому, его можно применять на Крайнем Севере и даже Арктике, чтобы защитить различные постройки от суровых температур. Основой углерод-полимерного композиционного теплозащитного материала являются нетканые полотна. Поскольку он состоит из углерода, о токсичности не идёт даже и речи.

Образцы уже переданы для осуществления дальнейших экспериментов. По словам руководителя проекта Вадима Марценюка, разработка способна защитить здания от ветра за счет усиленных углеродных слоев. Чтобы противодействовать порывам ветра, межслоевое пространство разбавляют пластами специальной ткани.