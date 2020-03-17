Перенёсший инсульт Носков после концерта самостоятельно покинул сцену

17.03.2020, 4:20, Разное

Перенёсший инсульт Николай Носков после концерта сам покинул сцену. Артист выступил с сольной программой в Санкт-Петербурге.

Накануне Николай Носков во второй раз после перенесённого несколько лет назад инсульта выступил на сцене. Как и во время первого концерта, который состоялся в конце 2019 года, певец исполнял свои старые и новые хиты, сидя на стуле. При этом, правая рука артиста была неподвижна, а микрофон находился в левой. На сцене Носкова ассистировали Наргиз и Александр Иванов. После выступления певец поднялся и самостоятельно ушёл со сцены. При этом, помощники немного подстраховывали исполнителя. Всё это сопровождалось бурными аплодисментами.

Стоит отметить, Виктор Дробыш, с которым совсем недавно подписала контракт певица Наргиз, активно помогает Николаю Носкову избавиться от последствий инсульта, а также участвует в организации его выступлений. В прошлом году продюсер раскритиковал многих звёзд отечественного шоу-бизнеса за их нежелание поддержать певца в непростой жизненной ситуации.

Известно, что у артиста начались проблемы со здоровьем после перенесённой операции по удалению тромба. Тогда поговаривали о частичной парализации Носкова. Тем не менее, продолжительная реабилитация привела к значительному улучшению состояния исполнителя. Родные артиста уверенны: именно сцена помогает ему восстанавливаться. Ведь с момента, как певец возобновил свою карьеру, в его лечении наблюдается огромный прогресс.