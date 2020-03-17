 

Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили на совместном обеде в Нью-Йорке

17.03.2020, 4:20, Разное

Ирину Шейк и ее бывшего возлюбленного Брэдли Купера заметили в Нью-Йорке на совместном обеде в ресторане. После их разрыва репортерам не удавалось сфотографировать пару вместе, но звезды были замечены в заведении Pier59 Studios.
Брэдли Купер и Ирина Шейк разошлись в прошлом году, но остались друзьями ради их дочки Леи, с ней они по очереди проводят досуг. Не так давно экс-влюбленные побывали в ресторане в Нью-Йорке, где беседовали и шутили. Очевидец сообщает, что модель даже флиртовала с актером.

СМИ утверждают, ранее Брэдли Купер и Ирина Шейк почти не разговаривали и даже при передаче дочки пытались не контактировать. В феврале они обменялись несколькими фразами после премии BAFTA.



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