Зеленский: Если будет нужно, мы введем чрезвычайное положение в Украине

17.03.2020, 4:15, Новости дня

В случае необходимости в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса. Об этом 16 марта в эфире программы “Свобода слова” на ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Эммануэль Макрон сегодня сказал, что 15 дней запрещено всем выходить на улицу. Мы пока не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение”, – отметил президент.

Ранее Зеленский предложил ввести в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.