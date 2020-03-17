На Украине закрывают все метрополитены

17.03.2020, 4:05, Новости дня

В связи с распространением коронавируса на Украине в течение вторника, 17 марта, закрываются все метрополитены. Такое решение приняла Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничения в работе общественного транспорта, в том числе, метрополитенов, продиктованы необходимостью уменьшить массовые скопления граждан и сохранить жизни людей, передает "Интерфакс". "Метрополитен — это приоритет", — подчеркнул он.