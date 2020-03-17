На Украине закрывают все метрополитены
17.03.2020, 4:05, Новости дня
В связи с распространением коронавируса на Украине в течение вторника, 17 марта, закрываются все метрополитены. Такое решение приняла Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ограничения в работе общественного транспорта, в том числе, метрополитенов, продиктованы необходимостью уменьшить массовые скопления граждан и сохранить жизни людей, передает "Интерфакс". "Метрополитен — это приоритет", — подчеркнул он.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет