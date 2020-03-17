 

В России возобновлено расследование дела о похищении летчика Константина Ярошенко

17.03.2020, 4:05, Новости дня

Супруга российского летчика Константина Ярошенко сообщила, что следственные органы Российской Федерации возобновили уголовное дело по факту похищения ее мужа сотрудниками спецслужб США и Либерии.

Первоначально уголовное по факту похищения российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии было возбуждено Следственным комитетом весной 2015 года, но было приостановлено.

В настоящее время следственные органы располагают информацией о том, что несколько фигурантов уголовного дела в настоящее время проживают во Франции. Предполагается, что после направления французским властям запроса на получение сведений о подозреваемых они будут объявлены в международный розыск.

Фигуранты уголовного дела подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия"), а также частью 2 статьи 302 УК РФ ("Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки").

Россиянин Константин Ярошенко 7 сентября 2011 года был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В Соединенные Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие там под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, якобы, уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина, напоминает ТАСС.



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