Число зараженных коронавирусом в мире превысило 167,5 тыс. человек

17.03.2020, 3:45, Новости дня

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая, передает ТАСС.

Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

С полудня 17 марта границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

В качестве меры защиты от коронавируса РФ временно ограничила авиасообщение с европейскими странами и въезд иностранцев в нашу страну.