 

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 167,5 тыс. человек

17.03.2020, 3:45, Новости дня

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека.

Таким образом, по информации ВОЗ, общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая, передает ТАСС.

Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

ВОЗ на прошлой неделе объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

С полудня 17 марта границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

В качестве меры защиты от коронавируса РФ временно ограничила авиасообщение с европейскими странами и въезд иностранцев в нашу страну.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Александр Емельяненко раскрыл сценарий боя с Магомедом Исмаиловым

03.01 / Из-за обострения в Иране будут расти цены на нефть, что хорошо для России, а Вашингтону будет явно не до украинской тематики

25.02 / Бойцы Росгвардии устроили бои без правил между охраной и посетителем ТЦ в Подмосковье

04.01 / Пропущенный звонок Путина Трампу назвали «фейком»

30.01 / На борьбу с коронавирусом решили привлечь искусственный интеллект

11.02 / Геофизик оценил угрозу гибели человечества из-за скорого наступления ледникового периода

14.02 / Google по ошибке рассказала о новой Android

12.02 / МИД пообещал ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

07.02 / В Тюмени умершего младенца выбросили на помойку

08.03 / Боевики обстреляли грузовик ВСУ: один украинский военный погиб, трое ранены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика