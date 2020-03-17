 

Актер из «Игры престолов» заразился коронавирусом

17.03.2020, 3:45, Новости дня

Норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда Великанью Смерть в популярном сериале «Игра престолов», сообщил, что сданный им тест на коронавирус оказался положительным.

«К сожалению, сегодня я сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Мы с семьей самоизолируемся дома на столько, сколько потребуется», – сообщил он в своем Instagram.

Актер добавил, что сейчас все они в «добром здравии». У него самого только «легкие симптомы простуды».

Хивью призвал быть предельно осторожными, держать дистанцию друг от друга и делать все, чтобы остановить распространение коронавируса.

«Вместе мы сможем побороть этот вирус и предотвратить кризис в наших больницах», – добавил он.

Хивью родился в Осло 7 декабря 1978 года. В 2004 году он окончил датский филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Ранее коронавирусом заразились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, украинская и французская актриса Ольга Куриленко и британский актер Идрис Эльба, известный по фильму Marvel «Тор» (Thor, 2011).



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