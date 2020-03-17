 

Прокуроры в США попросили прекратить дело против «Конкорда»

17.03.2020, 3:45, Новости дня

Прокуратура в США призвала суд прекратить процесс в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которой приписывается «вмешательство» в президентские выборы в стране в 2016 году.

Соответствующий документ в понедельник поступил в базу суда. «После того как все обстоятельства были тщательным образом взвешены <…>, власти пришли к выводу, что дальнейшее производство по делу «Конкорда», российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности», – передает ТАСС заявление стороны обвинения.

В документе сказано, что «правильнее было бы прекратить судебный процесс в отношении ответчиков в лице «Конкорда».

Планировалось, что процесс по делу «Конкорд менеджмент и консалтинг» в суде американского столичного округа Колумбия начнется в апреле.

В марте прошлого года компания подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США».



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