Мнение: О пришествии “большого пушного зверька”, и что будет дальше

17.03.2020, 3:35, Разное

На финансовых рынках есть только два непреложных правила: «Деревья не растут до небес» и «Дна у ж***ы нет». В справедливости первого все мы опять убедились на минувшей горячей неделе, ставшей для инвесторов худшей за 30 и более лет. Теперь вопрос, насколько истинно второе?

Понятно, что прогнозов сейчас будет много, на любой вкус и кошелёк. Но обратимся к фактам.

В ночь на понедельник ФРС #США экстренно жахнула из всех орудий. Вот что было сделано одномоментно:

1. Понижена ключевая ставка сразу на 100 б.п., то есть до нулевой отметки;

2. Начат новый раунд QE на 700 млрд долл. по выкупу казначейских облигаций, а также ипотечных бумаг;

3. Разморжены своп-линии с ЕЦБ, Банком Англии, ЦБ Японии, ЦБ Канады и Швейцарским нацбанком;

4. Обнулены резервные требования для банковской системы США.

Аналогов тому, что происходит сейчас, не было ни в 2008-2009 г. и последующих раундах QE, ни в более ранние периоды. По большому счёту, американский центробанк разом задействовал весь свой арсенал.

Помогло это рынкам?

Судя по первой реакции рыночных игроков, не очень. Американские фондовые индексы просели при открытии на 8-12%, цены на нефть ушли в район 30 долл./баррель и ниже (по марке Brent), в Европе рынки ценных бумаг также закрылись в «красной», означающей новые потери инвесторов, зоне. То есть, #паника не улеглась даже на фоне колоссального по масштабам денежного дождя.

Одна из причин – обескураживающие данные из Поднебесной. Согласно опубликованной статистике, всемирная фабрика, #Китай, в первые два месяца этого года вошёл в самый серьёзный промышленный спад за последние 30 лет. В январе—феврале промпроизводство в КНР упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.

Это первые данные, насколько сильным может оказаться воздействие коронавирусной инфекции на страны-жертвы.

А второй неприятный момент, который нервирует #рынки, заключается, по-видимому, в дефиците ликвидности. Похоже, слишком быстрое обесценение портфелей ценных бумаг, выступавших, помимо прочего, залогами по кредитам и «плечам», вызвало большую волну маржин-коллов – требований о довнесении залогов, либо ликвидации позиций. Потому что меры по вливанию ликвидности заработают, условно, «завтра», а вот #деньги нужны ещё «вчера».

Ну и не стоило бы забывать, что никогда еще в послевоенной истории финансовые рынки не рушились под влиянием пандемии. Когда угроза идёт не только финансовой стабильности, но непосредственно жизни человека. Сработают ли в такой ситуации чисто монетарные стимулы, Бог весть. Вот американский президент Дональд #Трамп, например, уже не уверен, что сработают. Успеют ли учёные найти вакцину от коронавируса или хотя бы предложить эффективную терапию, предотвращающую развитие тяжёлых осложнений, тоже неведомо. Возможно, на наших глазах меняется сама парадигма рынка, а то и существования цивилизации.

Что же до прогнозов, то вот хорошая к ним иллюстрация.

Буквально в пятницу, 13 марта, американский инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал возврат рубля после провала до 75 руб./долл. к отметке в 61 руб./долл. в течение двух лет. ТО же самое, только чуть быстрее, он спрогнозировал и для фондовых индексов.

А уже в понедельник, 16 марта, агентство Bloomberg заявило буквально следующее: «Несмотря на то что в валютах стран с формирующимся рынком уже произошло нечто вроде кровопускания, есть возможность, что большие потери ещё впереди». По расчётам его аналитиков, российский #рубль может упасть ещё почти на треть.

А вы доверяете прогнозам, сделанным в такое горячее время?