Мнение: Но если хочется, то можно

17.03.2020, 3:25, Разное

И еще один момент, касающийся решения конституционного суда. Стоит вспомнить, что именно конституционный суд изящно ушел в 2011 году от ответственности, дав Путину возможность по второму кругу зайти на президентскую должность. Тот факт, что в задолго до "рокировки" 12 года произошел преступный сговор с целью захвата власти, был вполне простодушно признан самим виновником торжества – в сентябре 11 года: "…Мы уже обо всем давно — еще несколько лет назад – договорились, — сообщил премьер, имея в виду вопрос о президентских выборах 2012 года…" Если два человека заранее договариваются, к примеру, ограбить банк – то любой суд признает их деяние организованным и совершенным по предварительному сговору. Что лишь отягощает вину преступников. Но если вы решили ограбить страну и узурпировать власть, то суд – в данном случае конституционный – всегда найдет возможность спрятаться за трактовкой конституции и снятием с себя любой ответственности.

Сегодня КС пошел еще дальше, чем в 11 году. Неважно, что в конституции четко указано: занимать должность президента более двух раз нельзя. Ферботен. Цурюк! Конституцию легко можно отодвинуть в сторону, если народ разрешит. "…Возможность занимать должность президента более двух сроков может возникнуть только при поддержке народа…" – дословная цитата ревнителей конституции.

Но тогда смысла в существовании Конституционного суда нет вообще. Какой смысл занимать дворец на Сенатской площади, проводить какие-то заседания, выносить какие-то решения, если любое решение, даже полностью противоречащее конституции, можно принять банальным опросом населения. И этот опрос будет важнее любой статьи конституции. И это не я, а сам КС сегодня сообщил публике. Фактически конституционный суд сам себя сегодня похоронил за ненадобностью.

И было бы вполне логично провести какой-нибудь телефонный опрос, чтобы сославшись на волю народа, отменить существование этого бесполезного рудимента ненужной никому демократии. У Гитлера, к примеру, никакого конституционного суда не было, и ничего – руководил как-то. Причем совершенно законно, занимая должность рейхсканцлера до самого последнего дня. Какой смысл кормить совершенно бесполезный орган? Все для фронта, все для победы.

ПС. Кстати, совсем недавно была история со слинявшим из страны президентом Боливии Моралесом. Он тоже избрался третий раз вопреки конституции, сославшись на волю народа, и пошел баллотироваться в четвертый, сообщив, что запрет на его участие в выборах нарушает его гражданские права. Но у боливийского народа на этот счет оказалось свое мнение. Все диктаторы почему-то считают себя вечными и непогрешимыми. И всегда трясут губами, когда приходится смываться из страны. Если, конечно, повезет не быть найденным в канализационном коллекторе благодарным электоратом.