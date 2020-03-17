Личное: Боня и коронавирус
17.03.2020, 3:10, Разное
Виктория Боня опять порет тупую фигню. Теперь уже — не о запрещённых на территории России наркотических веществах, а о коронавирусе.
Фото: КП
Во-первых, Бонька, совершенно не думая башкой, распространила гуляющую по Америке идиотскую рассылку о том, как защитить себя от коронавируса. Авторами этой рассылки якобы являются врачи из Стэнфордской больницы.
Официальный представитель Стэнфордской больницы уже дал по этому поводу комментарий:
«Электронное сообщение o COVID-19, получившее широкое распространение в массах, которое якобы написал член совета директоров Стэнфордской больницы, содержит неверную информацию. Стэнфордская больница подобных заявлений не делала».
Но Боньке-то — по фиг. Ей главное — фоточку в Эскортограм запилить и поумничать, а проверить информацию — выше её умственных способностей.
Так, например, девка из публичного дома 2 уверенно заявляет, что коронавирус погибает при термической обработке.
Чувствителен к термической обработке. Погибает мгновенно при температуре выше 56°С и в течение 15 минут при температуре выше 37°С.
Это неправда.
Мои дорогие, я вас очень прошу: не слушайте советы всяких писек, когда дело касается таких серьёзных вещей, как коронавирус.
Виктория Боня может и имеет полное на то моральное право рассказать о том, как доставить мужчине оральное удовольствие и нанести себе на морду хайлайтер. Дальше этого поезд её личного экспертного мнения идти не должен.
Впрочем, сама Вика и ей подобные девки этого не поймут. Это ваша ответственность — не читать фигню, которую распространяют головы, предназначенные для слива в них семенных жидкостей.
Впрочем, на распространении неверной информации о COVID-19 Виктория не остановилась.
Боня заявила, что коронавирус — «это на пользу нам всем».
Нет, я сейчас не пошутила:
«А то, что человечество вымрет наполовину даже если, для меня это, если честно не так страшно», — прошепелявила Боня.
Коронавирус у Бони — «на пользу нам всем», погибает он у неё «мгновенно при температуре выше 56°С», а «то, что человечество вымрет наполовину», Викторию, в принципе, не пугает.
Вот что тут скажешь?
Лично мне очень хочется выругаться матом в сторону таких нерукопожатных особ.
А вам?
Источник: Лена Миро
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