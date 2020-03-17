 

NBC – американские бары и рестораны закрываются из-за коронавируса

17.03.2020, 3:02, Новости дня

Власти США предпринимают беспрецедентные шаги по борьбе с эпидемией COVID-19, пишет NBC. Так, в штатах Огайо и Иллинойс закрываются бары и рестораны, в Нью-Йорке — школы, а всем жителям 40-тысячного города в Нью-Джерси предписан самокарантин, говорится в репортаже.

Чрезвычайное положение по всей стране ужесточается: число инфицированных коронавирусом превысило три тысячи. Сегодня избранные должностные лица принимают беспрецедентные меры по обеспечению безопасности населения. Иллинойс и Огайо с сегодняшнего вечера закрывают все бары и рестораны. Калифорния закрывает бары и винзаводы и просит всех, кому 65 и больше, самоизолироваться.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Мы вместе со всем остальным миром признаём, что нам необходимо встретить этот момент во всеоружии.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио с завтрашнего дня закрывает все государственные школы города. Эта мера затронет более миллиона учащихся.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Есть реальная вероятность того, что, закрывая наши школы сейчас, мы не сможем открыть их снова в течение всего этого учебного года.

Пуэрто-Рико вводит комендантский час и закрывает все предприятия, кроме жизненно важных. И более чем 40 тысячам жителей Тинека, штат Нью-Джерси, предписан самокарантин.

Во время этого кризиса здравоохранения крупнейшие сети розничной торговли тоже временно закрываются. В городе Нью-Йорке следующими могут стать бары и рестораны.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО: Все варианты рассматриваются. Прежде всего, это кризис, который, по моему мнению, будет с нами по меньшей мере полгода.

Тем временем в аэропортах США замешательство, приводящее к хаосу: администрация (Белого дома. — ИноТВ) запретила транспортное сообщение с Европой. Многочасовые очереди в Нью-Йорке, Далласе и в чикагском (аэропорту. — ИноТВ) О’Хара. Бэт Кэндер описала пережитый ею 30-часовой кошмар путешественника.

БЭТ КЭНДЕР, писательница: Было такое чувство, будто ты персонаж романа-антиутопии. Потому что мы не знали, поместят ли нас в карантин, или за те девять часов, что мы были в воздухе, в США всё стало настолько плохо, что нас ради нашей же безопасности не хотят выпускать из самолёта.

ДЖЕЙ РОБЕРТ ПРИЦКЕР, губернатор штата Иллинойс: Им следовало увеличить на местах численность таможенного и пограничного патруля и сотрудников Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые бы проводили это тестирование. Ни того, ни другого сделано не было.

Дата выхода в эфир 15 марта 2020 года.

 



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