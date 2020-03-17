Две чумы

17.03.2020, 2:53, Разное

Один Россию обнулил, другой с Китая начал…

Романов и Зернов лихой,

Вы сходны меж собою:

Зернов, хромаешь ты ногой,

Романов — головою.

А.С. Пушкин

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

В РФ правят две чумы,

Друг другу помогая.

Одна влияет на умы,

На легкие — другая.

Их направляют, не щадя

Ни мелких, ни великих,

Два коронованных вождя,

Два вируса безликих.

Один, свою смиряя прыть,

В мечтаниях бескрылых

Желал границы все закрыть —

Другой как раз закрыл их.

Один, хозяин здешних мест,

Мечтал засунуть деток

Хоть под домашний, но арест;

Другой и сделал этак.

Один, отчаянно спеша,

Мечтал, незримый воин,

Устроить кризис в США;

Другим он был устроен.

Один, простое существо,

Старался постоянно,

Чтоб не осталось никого:

Ну, может быть, охрана.

Второй его опередил

И фору дал тирану:

Он никого не пощадил,

Включая и охрану.

Один валюту обвалил,

Другой жратву схомячил.

Один Россию обнулил,

Другой с Китая начал.

Один родился от змеи

И от летучей мыши,

Другой вобрал в себя слои

От прапора и выше.

Один глумился двадцать лет

От Кушки и до Бреста,

Но до сих пор вакцины нет —

Спасает только бегство.

Другой приполз на этот свет

Без ручек и без ножек,

Причем вакцины тоже нет,

И бегство не поможет.

Восток измучился вотще,

И Запад зря старался:

Иммунитета нет вообще

От гриппа и от рабства.

Пора признаться, господа,

Что в людях мало толка,

Что человечество — среда

Для вируса. И только.

Любой бессилен перед ним,

Как пред морозом улей,

Как пред аннексиями Крым,

Как сердце перед пулей.

Осталось мужество призвать,

Разбить о камни лиру-с

И высшей формою признать

Неистребимый вирус.

С Россией сладить ни один

В ее полях и чащах

Не мог доселе исполин,

Но могут два мельчайших.

Мы опрокинем сто систем

Назло любым Европам,

Но мы бессильны перед тем,

Кто зрим под микроскопом.

Их друг на друга натравить

Мечтали мы, товарищ,

Но волчью суть и волчью сыть

Друг другом не отравишь.

Столкнуть их в лоб — благая цель,

Но цель, клянусь прогрессом,

Недостижима — как дуэль

Мартынова с Дантесом.

Дмитрий Быков

обозреватель

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