Демократы в Сенате предложили выделить 750 млрд долл для борьбы с последствиями коронавируса

17.03.2020, 2:45, Новости дня

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в понедельник призвал выделить дополнительно 750 миллиардов долларов на преодоление кризиса, вызванного новым коронавирусом.

«Нам понадобятся крупные, смелые и срочные действия на федеральном уровне, чтобы справиться с этим кризисом», – отметил Шумер в своем заявлении, в котором изложен план финансирования ряда экстренных операций, включая расширение возможностей больниц, увеличения пособий по безработице, оказание помощи малому бизнесу и финансирование ухода за детьми для работников в области здравоохранения.

Предложение, которое приближается по своим масштабам к реакции на финансовый кризис 2008 года, пришло на фоне спора американских законодателей о тонкостях более скромного многомиллиардного законопроекта для борьбы с последствиями коронавируса, принятого Палатой представителей.

«Сенат намерен встретить эти смутные времена смелыми и двухпартийными решениями», – заявил в своем выступлении на лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, отметив, что Палата представителей еще не направила свой законопроект на голосование в Сенате.

Пока неясно, объединятся ли 53 республиканца в Сенате вокруг этого предложения. Предполагается, что за законопроект проголосуют 45 демократов и два независимых сенатора.

Некоторым американцам потребуются оплачиваемый отпуск по болезни, расширенная компенсация по безработице и почти 1 миллиард долларов дополнительных финансовых ресурсов, чтобы помочь обеспечить продуктами питания детей, пожилых людей, находящихся дома, и других. Также законопроекту будет необходима поддержка Белого дома.

Без разрешения всех 100 сенаторов на скорейшее продвижение законопроекта, Макконнелл, вероятно, должен будет заручиться поддержкой как минимум 60 сенаторов, чтобы документ Палаты представителей мог преодолеть процедурные препятствия.

Другой его вариант – внести поправки в существующий законопроект, но для этого потребуется окончательное одобрение Палаты представителей, когда она вернется к работе после перерыва на следующей неделе.

Конгресс уже одобрил законопроект, подписанный президентом Трампом, о выделении 8,3 млрд. долларов. Документ предоставляет финансовую помощь для разработки вакцины против коронавируса, обеспечение более качественных поставок медицинского оборудования и помощь штатам и местным органам власти в преодолении растущего кризиса.

Несмотря на то, что число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах быстро возросло до более чем 3 800, а число смертей превысило 70, некоторые сенаторы-республиканцы скептические отнеслись к законопроекту Палаты представителей.

«Президент и штаты уже имеют достаточные полномочия и финансирование для решения нынешней ситуации», – отметил в своем заявлении сенатор-республиканец Рон Джонсон, заявив, что законопроект, принятый Палатой представителей, вынудит малый бизнес «платить зарплату, которую они не могут позволить себе».

Сенатор-республиканец Митт Ромни в своем заявлении в понедельник призвал к скорейшему одобрению законопроекта Палаты представителей и призвал принять дополнительные законы, включая предоставление 1 000 долларов США каждому взрослому американцу, чтобы помочь «выполнить свои краткосрочные обязательства и увеличить расходы в экономике».