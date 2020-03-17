Пентагон назначил нового директора Агентства военной контрразведки и безопасности

17.03.2020, 2:45, Новости дня

Министерство обороны США назначило Уильяма (Билла) Литцау новым директором Агентства военной контрразведки и безопасности (DCSA). Об этом говорится в распространенном заявлении.

«Опыт лидерства Билла в вооруженных силах, правительстве… делают его идеальным кандидатом для этой должности. Он понимает важность проверок биографических данных и миссии по обеспечению безопасности, а также необходимость обеспечить надежный производственный процесс и защитить критически важную информацию оборонного характера от кражи или разглашения».

Литцау заменит исполняющего обязанности директора Чарльза Фалена-младшего, исполняющего обязанности директора с июля 2019 года. Под руководством Фалена 1 октября 2019 года Национальное бюро проверок биографических данных (National Background Investigations Bureau) было успешно переведено из Управления кадровой службы США в Министерство обороны.

Агентство военной контрразведки и безопасности «уникальным образом сочетает в себе защиту критически важных технологий, проверку сотрудников, контрразведку и профессиональное образование для продвижения и сохранения стратегических преимуществ Америки», говорится в заявлении Минобороны США.

DCSA является федеральным оборонным агентством США при Министерстве обороны. На него возложена ответственность проводить проверку биографических данных персонала в федеральном правительстве, осуществлять надзор за промышленной безопасностью, а также проводить обучение по вопросам безопасности. Директор DCSA подчиняется заместителю министра обороны по разведке.