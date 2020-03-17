 

«Она в депрессии»: 65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало

17.03.2020, 2:40, Разное

Гоген Солнцев переживает за здоровье своей жены Екатерины Терешкович, которую парализовало. Шоумен разбит горем, ведь прогнозы врачей неблагоприятны, а ведь совсем недавно супруги планировали родить ребенка.
Терешкович для этого согласилась на уникальную операцию по пересадке матки, но, судя по появившимся в Сети фото, на данный момент ее состояние оставляет желать лучшего. На кадрах Гоген Солнцев запечатлен со своей 65-летней супругой, находящейся в инвалидной коляске. Как пояснил шоумен, избранница два дня обездвижена, находится в депрессивном состоянии и умоляет вернуть ее к полноценной жизни. Знаменитость делает все возможное для этого, но отмечает, «он – не господь Бог».

Гоген Солнцев не раскрывает истинные причины паралича супруги, а его приятель Николай Миронов винит в плачевном состоянии Терешкович ее пристрастие к алкоголю. Как отметил друг шоумена, не так давно тот доставил жену в клинику после очередного запоя.



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