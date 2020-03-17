 

Бородина подвергла резкой критике Екатерину Диденко за очередную выходку

17.03.2020, 2:40, Разное

Ксения Бородина подвергла резкой критике Екатерину Диденко, недавно потерявшую мужа в трагедии с сухим льдом. Возмущение телеведущей вызвало странное видео блогера в «Сторис», снятое у окна.
Свой поступок 29-летняя Диденко объяснила тем, что стремилась показать хейтерам, к чему они подталкивают её своей гневной риторикой. С её стороны это был своего рода протест против необоснованных обвинений. Ролик, где мать сознательно подвергает жизнь малолетних детей опасности ради любых целей, вызвал негативные комментарии. Сейчас они отключены на странице, исчезло и злополучное видео.

Пользователи назвали её действия преступными. Резко осуждает поступок Екатерины Диденко и телеведущая Ксения Бородина, ранее защищавшая человека, оказавшегося в такой ситуации. Неадекватное поведение блогера она пыталась объяснить шоковым состоянием, однако теперь понимает, что Диденко нуждается в помощи психологов, «причем 24/7».

С таким поведением она не может находиться рядом с маленькими детьми, о них должны позаботиться родственники. Семейные снимки, которыми заполнен её аккаунт, не изменят прошлого, а близкие люди должны помочь жить и воспитывать детей в этой тяжелой ситуации.



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