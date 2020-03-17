 

Алеся Кафельникова путешествует по миру, несмотря на угрозу заражения коронавирусом

17.03.2020, 2:40, Разное

Алеся Кафельникова любит путешествовать и не боится заразиться коронавирусом. После того, как она узнала, что Куршевель закрывается в связи с вирусом, модель направилась в Дубай.
На своей странице в Instagram Алеся Кафельникова опубликовала пост, где видно, что она на отдыхе в горячей стране. На снимке модель в купальнике белого цвета позирует на пляже. Сначала дочь российского теннисиста не планировала лететь в Дубай, а хотела отдохнуть в Куршевеле, но курорт закрыли на карантин. Смириться с таким положением она не могла и нашла последние билеты в Дубай, въезд куда будет закрыт только с 17 числа.

Теперь Алеся Кафельникова может наслаждаться солнцем, песком и фруктами. Подписчики радуются, что модель прекрасно проводит время. Но многих поклонников волнует ее здоровье, ведь она путешествует по странам, несмотря на сложившуюся ситуацию в мире.



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