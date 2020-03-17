В Украине запретили внутренние пассажирские перевозки, включая метро, ЕС закрывает границы. Главное за день

17.03.2020, 2:35, Новости дня

Коронавирус и транспорт

С 12.00 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Также будет прекращена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

Личный автомобильный транспорт граждан может перемещаться без ограничений.

Эти меры Кабинет Министров Украины утвердил по предложению президента Владимира Зеленского в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Новые случаи COVID-19

В Киеве выявлено два случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число заразившихся в Украине выросло до семи.

Тем временем тест первого зараженного коронавирусом украинца показал отрицательный результат.

Рада соберется во вторник

Внеочередное заседание Верховной Рады намечено на 8.00 17 марта. Депутаты рассмотрят меры по борьбе с коронавирусом.

Глава фракции “Голос” Сергей Рахманин предположил, что Зеленский выдвинет инициативу введения в стране чрезвычайного положения. Президент в телеэфире не отрицал, что такая мера возможна “в случае необходимости”.

Эвакуация с Grand Princess

Из Соединенных Штатов эвакуировали украинцев, которые находились на борту круизного лайнера Grand Princess, стоящего на карантине в порту Окленда после вспышки коронавирусной инфекции.

Кто идет в генпрокуроры

Президент Зеленский внес в Раду кандидатуру Ирины Венедиктовой для утверждения главой Офиса генерального прокурора.

ЕС закрывает границы

Европейский союз в связи с угрозой коронавируса с 17 марта закроет внешние границы на 30 дней.

Кризис в Италии

За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 349 человек, общее количество жертв эпидемии в этой стране составляет 2158.

Цена на нефть

Котировки майских фьючерсов эталонной марки нефти Brent опускались ниже психологической отметки в $30 за баррель.

Российская конституция

Конституционный суд РФ признал принятый парламентом закон, который содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина, соответствующим конституции страны.