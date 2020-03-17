 

Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

17.03.2020, 2:26, Новости дня

Заразившиеся коронавирусом нового типа американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон прошли курс лечения в Австралии и уже выписаны из больницы, но пока находятся на карантине в арендованном доме.

Как сообщалось, на минувшей неделе актер сообщил, что он и его жена заразились вирусом, напоминает ТАСС. В Австралию Том Хэнкс приехал для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, но из-за заболевания работа над картиной была приостановлена.

К настоящему времени зафиксированная в конце 2019 года в китайском Ухане вспышка вызываемой новым коронавирусом пневмонии распространилась более чем на 130 стран, в том числе, на Россию. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, всего в мире заразились свыше 170 тысяч человек, более 6 тысяч скончались.



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