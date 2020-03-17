 

“Нарушители-невидимки”. Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

17.03.2020, 2:26, Новости дня

Превышение скорости, движение по выделенной полосе, пересечение двойной сплошной позволяют себе владельцы автомобилей с иностранными номерами. Камеры видеонаблюдения фиксируют нарушения, но штрафы посылать некому: иностранные машины не учитываются российскими базами данных. Как нашли управу на хитрецов? Смотрите "Расследование Эдуарда Петрова" в выходные на телеканале "Россия 24".

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / “Ювентус” готов вернуть Погба из “МанЮнайтед” за 140 млн евро

16.02 / Чавушоглу дал совет Западу

14.02 / Дерипаска ответил шуткой про ручку на обвинения британских СМИ в отмывании

13.03 / Goldman Sachs прогнозирует укрепление рубля до отметки 61

19.02 / Мнение: Украина не прошла очередной тест на адекватность

10.01 / На новые больницы для всей России в 2020 году потратят в 8 раз меньше, чем на благоустройство Москвы

18.02 / Медведчук заявил о превращении Украины из бедной в нищую страну

22.02 / “Сельта” со Смоловым покинула зоны вылета чемпионата Испании

20.02 / Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek

12.03 / Постпред РФ при ЕС раскритиковал суд по MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика