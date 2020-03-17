Звезда сериала “Игра престолов” инфицирован коронавирусом

17.03.2020, 2:26, Новости дня

Широко известный по роли Тормунда в популярном сериале "Игра престолов" норвежский актер Кристофер Хивью сообщил, что проведенное ему тестирование на наличие коронавируса COVID-19 дало положительный результат.

В своем Instagram он написал, что будет находиться дома со своей семьей столько, сколько потребуется. Говоря о состоянии своего здоровья, Кристофер Хивью подчеркнул, что у него только незначительные признаки простуды, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, ранее о положительных результатах анализа на коронавирус сообщили чета американских актеров Том Хэнкс и Рита Уилсон, а также британский актер Идрис Эльба.