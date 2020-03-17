 

Звезда сериала “Игра престолов” инфицирован коронавирусом

17.03.2020, 2:26, Новости дня

Широко известный по роли Тормунда в популярном сериале "Игра престолов" норвежский актер Кристофер Хивью сообщил, что проведенное ему тестирование на наличие коронавируса COVID-19 дало положительный результат.

В своем Instagram он написал, что будет находиться дома со своей семьей столько, сколько потребуется. Говоря о состоянии своего здоровья, Кристофер Хивью подчеркнул, что у него только незначительные признаки простуды, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, ранее о положительных результатах анализа на коронавирус сообщили чета американских актеров Том Хэнкс и Рита Уилсон, а также британский актер Идрис Эльба.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Погибшие в Сирии офицеры ФСБ могли стать жертвами предательства – “Новая газета”

23.02 / Девушка Маска не смогла определиться с полом будущего ребенка

31.01 / Анонсирован запуск 47 новых моделей ракет-носителей за два года

15.01 / Минфин поддержал появление в России частных судебных приставов

12.02 / Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

04.01 / Россиянам спрогнозировали аномально теплый январь

28.01 / Не менее восьми человек погибли на лодочном причале в США

08.03 / Власти Италии решили изолировать Венецию и Ломбардию

07.02 / Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии

28.01 / ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика