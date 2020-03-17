 

«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов

17.03.2020, 2:05, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список маршрутов полета, которые временно отменяются в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в мире.

Так, с 21 марта по 23 апреля 2020 года временно не будут осуществляться рейсы из Москвы и обратно в Белград (Сербия), а с 18 марта по 23 апреля – в Любляну (Словения), говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Также «Аэрофлот» приостановил полеты в восемь городов Казахстана: Алма-Ату, Актобе, Актау с 23 марта по 23 апреля, Костанай с 21 марта по 22 апреля, Караганду с 19 марта по 23 апреля, Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля, Шымкент с 23 марта по 22 апреля и Атырау с 24 марта по 23 апреля.

Будут приостановлены полеты в Ригу (Латвия) с 20 марта по 15 апреля, Тиват (Черногория) с 18 марта по 23 апреля, Ларнаку (Кипр) с 23 марта по 23 апреля.

«Аэрофлот» продолжит летать в 17 европейских городов: Брюссель, Будапешт, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Рим, Амстердам, Лиссабон, Бухарест, Хельсинки, Загреб, Женеву, Стокгольм, Париж.

Отмечается, что с 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.

15 марта «Аэрофлот» сообщил, что временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов.

Напомним, российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.

По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, четверо выздоровели.



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