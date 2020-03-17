Главврач Боткинской больницы: при коронавирусе может быть «мокрый» кашель

17.03.2020, 2:05, Новости дня

Главный врач Городской клинической больницы им. С.П.Боткина Денис Гусев развенчал миф о том, что коронавирусная инфекция отличается от ОРВИ отсутствием насморка и исключительно «сухим» кашлем. По его словам, у заболевших могут быть и насморк, и «мокрый» кашель.

«Насчет насморка были разные мнения. Сначала говорили, что насморка не должно быть и это четкий дифференциальный признак с другими ОРВИ. Сейчас к этому относятся по-другому, и мы отчасти имеем этому подтверждение», – приводятся его слова на сайте «Доктор Питер».

Главврач отметил, что при заболевании коронавирусом нового типа может быть и поражение слизистой оболочки носа. «Не так часто, как при риновирусе или аденовирусе, когда мы видим настоящий насморк. Просто при коронавирусе он может быть не в такой явной форме и более коротким по продолжительности», – сказал специалист.

Инкубационный период заболевания, то есть время от заражения до проявления симптомов, при коронавирусе составляет до 14 дней. Гусев сообщил, что у шести пациентов стационара с подтвержденной коронавирусной инфекцией симптомы чаще проявлялись на четвертый-пятый день после возвращения из-за границы.

Как подчеркнул главврач Боткинской больницы, в инкубационном периоде даже без симптомов человек может представлять опасность для окружающих. «Когда болезнь еще не проявилась, человек тоже может заразить окружающих. Возможно, в меньшей степени чем в первые дни развернутой клинической картины, когда количество вируса в организме максимально, но тем не менее может», – добавил он.

Накануне чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич после лабораторного подтверждения заражения коронавирусом нового типа перечислил симптомы заболевания. Это, по его словам, ощущение «сухого горла», появление «сухого» кашля, давление в верхней части груди, а также высокая температура, которая плохо снижается медикаментами. Он сообщил, что сдал анализы, хотя у него не было никаких симптомов, однако результат оказался положительным.

По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, четверо выздоровели.