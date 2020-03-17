Высохший Канал имени Москвы поверг россиян в замешательство

17.03.2020, 1:41, Разное

Жители подмосковных Химок стали очевидцами необъяснимого обмеления Канала имени Москвы. Река практически полностью высохла, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Инцидент спровоцировал бурные обсуждения в обществе и немало сплетен. СМИ сообщали, что всему виной аномальная погода и малое количество снега. Однако в ФГБУ “Канал имени Москвы” заявили, что такой уровень воды является для канала нормальным: в прежние годы это было незаметно из-за большого количества снега и льда на реке.