Мнение: Время ностальгии

17.03.2020, 1:20, Разное

Самое, конечно, забойное – что нефть вот прямо сейчас во всем мире валится ниже 30-ка – но это, похоже, уже никого не парит. В самом деле – какое нам уже дело до нефти, если у нас гречка в магазинах кончается, а сами магазины того гляди закроют на карантин?! “А где же я тогда, прастити, буду харчеваться?!” – спрашивает внутренний Шариков каждого из нас.

А я вспоминаю декабрь 2014, когда нефть всего лишь нырнула ниже 60 за баррель. У-ууу, это ж был последний день Помпеи! Какая буря была на улицах и в соцсетях! Спокойные, благословенные дни… Нам так их будет не хватать…