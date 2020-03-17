 

Мнение: Время ностальгии

17.03.2020, 1:20, Разное

Самое, конечно, забойное – что нефть вот прямо сейчас во всем мире валится ниже 30-ка – но это, похоже, уже никого не парит. В самом деле – какое нам уже дело до нефти, если у нас гречка в магазинах кончается, а сами магазины того гляди закроют на карантин?! “А где же я тогда, прастити, буду харчеваться?!” – спрашивает внутренний Шариков каждого из нас.

А я вспоминаю декабрь 2014, когда нефть всего лишь нырнула ниже 60 за баррель. У-ууу, это ж был последний день Помпеи! Какая буря была на улицах и в соцсетях! Спокойные, благословенные дни… Нам так их будет не хватать…

Источник: Размышления вольного социолога



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Крем “Лука” и правила намазывания им (Часть 1)

16.05 / Спасением от рака оказалось лекарство против аллергии – клемастин

15.03 / Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы

27.12 / Неудачные фото звезд: как делать красивые селфи

07.03 / Садальский почтил память Андрея Миронова в день его рождения постом в Instagram

07.03 / Индия и хризотил: безопасное сотрудничество

18.01 / Эксперты предупреждают об опасности для туристов стать жертвой мошенников

07.03 / Мнение: Интервью для АСД

22.01 / Российские банкоматы начали сканировать лицо вместо считывания банковской карты

22.02 / Певица Валерия с ужасом смотрит на свои ранние фото с «ботоксным» лицом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика