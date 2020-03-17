 

Мнение: Куба поможет Италии

17.03.2020, 1:15, Разное

Куба направила 25 врачей и 10 тонн лекарств в Италию (включая большую партию интерферона Альфа-2B, который по ряду исследований помогает в лечении). Несмотря на десятилетия санкций против Кубы, кубинцы сохраняют одну из лучших в мире систем здравоохранения и в тяжелый момент проявляют международную солидарность, поддерживая усилия Китая по помощи итальянцам, которые сейчас переживают пик эпидемии.


Один из рейсов в медицинским оборудованием из Китая в Италию.


Группа китайских медиков прибывших в Италию.


Китайская карикатура на тему. В 2008 году Италия помогла Китаю во время вспышки "атипичной пневмонии". Китайцы помнят.


В 2020-м году Китай поборов пик эпидемии у себя, поддерживает Италию.

Также в Италию прибыла группа медиков из Венесуэлы, которая несмотря на сложное экономическое и политические положение, тоже нашла возможность помочь.

PS. По официальным заявлениям во Франции могут переболеть от 50 до 70% населения. В Италии сохраняется наиболее высокий процент смертности от коронавируса (за счет возрастных групп от 70 до 90 лет, которые являются наиболее уязвимыми для заразы).

Источник: Colonel Cassad



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