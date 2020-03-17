Лидеры G7 обещают координировать усилия по борьбе с коронавирусом

17.03.2020, 1:05, Новости дня

Лидеры стран «Большой семерки» выступили с совместным заявлением о борьбе с новым коронавирусом. В заявлении отмечается, что пандемия COVID-19 является «человеческой трагедией и глобальным кризисом в сфере здравоохранения, что также представляет серьезные риски для мировой экономики».

«Мы твердо намерены делать все необходимое, чтобы обеспечить решительный международный ответ путем более тесного сотрудничества и усиленной координации усилий, – заявили лидеры G7. – В то время как текущие вызовы могут потребовать чрезвычайных мер на национальном уровне, мы сохраняем приверженность стабильности мировой экономики. Мы выражаем убеждение, что проблемы, связанные с пандемией COVID-19, требуют тщательно скоординированного международного подхода, основанного на науке и фактах, соответствующего нашим демократическим ценностям и использующего сильные стороны частного сектора».

Лидеры договорились задействовать всю мощь своих государств для координации необходимых мер в сфере здравоохранения, восстановления доверия и роста, защиты рабочих мест, поддержки международной торговли и инвестиций, стимулирования сотрудничества в сфере науки, исследований и технологий.

«Действуя сообща, мы будем работать в направлении минимизации рисков в сфере здравоохранения и экономики, связанных с пандемией COVID-19, и создания условий для восстановления уверенного и стабильного экономического роста и процветания», – заверили лидеры «Большой семерки».

Авторы заявления обещают скоординировать усилия, призванные затормозить распространение вируса, в том числе путем принятия надлежащих мер пограничного контроля.

Лидеры «Большой семерки» также отметили, что полностью поддерживают усилия Всемирной организации здравоохранения, и призвали все страны, международные организации и частный сектор содействовать международным усилиям по борьбе с заболеванием.

В заявлении также подчеркивается важность своевременного распространения информации и сбора эпидемиологических и иных данных. Для этого, в частности, планируется задействовать онлайн-платформы.

Лидеры G7 обещают поддерживать совместные исследовательские проекты и усилия по разработке, производству и распространению лекарств и вакцины от нового коронавируса.

Лидеры «Большой семерки» также намерены мобилизовать весь спектр инструментов для поддержания экономики и минимизации экономических рисков и потерь, что особенно важно для малого и среднего бизнеса.

«Мы также поручим нашим центральным банкам продолжать координационные усилия, чтобы обеспечить принятие надлежащих монетарных мер для поддержания экономической и финансовой стабильности и обеспечения восстановления и роста», – говорится в заявлении.

Министрам финансов будет поручено на еженедельной основе взаимодействовать между собой, чтобы обеспечить выполнение этих решений и разработать дальнейшие эффективные и своевременные меры.

Авторы заявления также призывают Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие международные организации оказывать дальнейшую поддержку странам всего мира в рамках скоординированного международного подхода. Министрам финансов будет поручено тесно сотрудничать с международными организациями в разработке финансовой помощи, в том числе развивающимся странам.

«Мы твердо намерены не только восстановить уровень роста, который ожидался до пандемии COVID-19, но также заложить основу для более уверенного роста в будущем», – заверили лидеры «Большой семерки», призвав страны «Большой двадцатки» поддержать эти усилия.