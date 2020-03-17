Трамп и Пенс побеседовали с губернаторами о коронавирусе

17.03.2020, 1:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в понедельник побеседовали с губернаторами более 50 штатов и территорий и мэром округа Колумбия, рассказав им об усилиях рабочей группы по борьбе с коронавирусом и дальнейших мерах в этом направлении. Президент отметил, что предпринимаются беспрецедентные меры и выделяется финансирование на всех уровнях правительства. Трамп и Пенс поблагодарили губернаторов и местных лидеров за неустанную работу.

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Дебора Биркс и помощник министра здравоохранения и соцобеспечения адмирал Бретт Гируар рассказали о возможностях тестирования на вирус и усилиях по сдерживанию распространения болезни. Федеральные лидеры также представили последнюю информацию о распространении заболевания в мире и поблагодарили губернаторов за их усилия. Губернаторы рассказали о том, какие меры принимаются в их штатах, и обсудили сотрудничество с частным сектором, другими штатами и властями местного уровня.

С января 2020 года администрация провела не менее 36 брифингов с участием более 15000 лидеров штатов, представителей местных властей и племенных лидеров и тысячи бесед тет-а-тет. Как заявляют в Белом доме, этот беспрецедентный уровень сотрудничества будет поддерживаться и в дальнейшем.