 

Трамп и Пенс побеседовали с губернаторами о коронавирусе

17.03.2020, 1:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в понедельник побеседовали с губернаторами более 50 штатов и территорий и мэром округа Колумбия, рассказав им об усилиях рабочей группы по борьбе с коронавирусом и дальнейших мерах в этом направлении. Президент отметил, что предпринимаются беспрецедентные меры и выделяется финансирование на всех уровнях правительства. Трамп и Пенс поблагодарили губернаторов и местных лидеров за неустанную работу.

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом доктор Дебора Биркс и помощник министра здравоохранения и соцобеспечения адмирал Бретт Гируар рассказали о возможностях тестирования на вирус и усилиях по сдерживанию распространения болезни. Федеральные лидеры также представили последнюю информацию о распространении заболевания в мире и поблагодарили губернаторов за их усилия. Губернаторы рассказали о том, какие меры принимаются в их штатах, и обсудили сотрудничество с частным сектором, другими штатами и властями местного уровня.

С января 2020 года администрация провела не менее 36 брифингов с участием более 15000 лидеров штатов, представителей местных властей и племенных лидеров и тысячи бесед тет-а-тет. Как заявляют в Белом доме, этот беспрецедентный уровень сотрудничества будет поддерживаться и в дальнейшем.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / В Петербурге полиция задержала свыше 20 человек во время акции против внесения поправок в Констиуцию

20.02 / Мишустин: правительство направит 10 миллиардов рублей на развитие университетов

18.02 / Разведение войск в Золотом привело к жертвам, мы пытались предупредить – “Нацкорпус”

14.01 / Названа причина отказа Хафтара подписать соглашение о прекращении огня в Ливии

11.02 / В Минздраве заявили, что дефицита медицинских масок в Украине нет

14.02 / Администрация Зеленского подает в суд на программу “Схемы”. Она рассказала о его встрече с Патрушевым

13.02 / Появилось видео конфликта американцев с мирными сирийцами в Камышлы

10.02 / В РФ появилась обновленная модель Kia Optima

27.01 / Лукашенко решил посетить парад к 75-летию Победы в Москве

23.02 / СКА в игре с “Йокеритом” продлил победную серию до 11 матчей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика