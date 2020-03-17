 

Лера Кудрявцева в образе «простой селянки» снялась с Николаем Басковым

17.03.2020, 1:00, Разное

Лера Кудрявцева порадовала поклонников позитивными в «историях» Instagram. Телеведущая, перевоплотившаяся в «простую селянку», стала партнером по съемкам Николая Баскова.

Знаменитость предстала перед фолловерами в длинном синем платье, отделанном кружевами, и с кудрявым шиньоном. Образ простой сельской девушки Лера Кудрявцева дополнила белым платком. Партнер телезвезды по съемкам – Николай Басков облачился в широкую рубаху на выпуск и темные брюки. Необычный вид артисту придавали красовавшиеся у него усы.

Перевоплощение Кудрявцевой не обошлось без шуточных замечаний. «Была аристократка, – отметили гримеры, работавшие над образом телезвезды, – а стала простая селянка». Басков же, ожидая напарницу на съемочной площадке, пожаловался, что замучился ее искать.


Знаменитость не объяснила, с какой целью они с певцом примерили необычные образы. Однако артистка дала намек, что из нее сделали «девушку из народа» для работы над фильмом-поздравлением.



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