19-летняя дочь актера Джуда Лоу похвасталась фигурой в красном купальнике

17.03.2020, 1:00, Разное

Дочь Джуда Лоу Айрис сфотографировалась в купальнике красного цвета. На снимке модель запечатлена лежащей на диване.

Откровенное изображение появилось на странице 19-летней Айрис Лоу в социальной сети Instagram. Дочь звезды кинокартин про культового лондонского сыщика Шерлока Холмса не раз публиковала фотографии с собственным участием в личном микроблоге, представая перед поклонниками в бикини и прочих эротических образах. На этот раз подписчики смогли по достоинству оценить внешность модели.

Айрис является старшей дочерью Джуда Лоу. У актера также имеются сыновья Рафферти и Руди, все они, как и их сестра, появились в браке знаменитого отца с Сэйди Фрост. Также артист является отцом еще двоих дочерей – Авы от Кэтринг Хардинг и Софии от Саманты Берк. Айрис уже строит масштабные планы на будущую жизнь, и она не против того, чтобы быть по-настоящему известной.