Дэниел Рэдклифф откровенно признался о своих запоях во время съемок «Гарри Поттера»

17.03.2020, 1:00, Разное

Популярный британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что регулярно употреблял алкоголь во время съемок последней части «Гарри Поттера». В особенности, он злоупотреблял спиртным в последние дни перед окончанием проекта в 2011 года. Впрочем, сейчас артист практически отказался от вредной привычки.

Во время недавнего радиоэфире Рэдклифф признался, он перебарщивал с алкоголем в конце съемок киноленты «Гирри Поттер». После завершения работы в проекте актер не отказался от спиртного, ведь не знал, что делать дальше, и был очень растерян. Более того, ему стало некомфортно чувствовать себя трезвым. Сейчас знаменитость удивлен, ведь сумел избавился от вредной привычки в очень молодом возрасте.

Тем не менее, он рад, что обстоятельства сложились именно так: Рэдклифф по-прежнему не понимает, связано ли чрезмерное употребление алкоголя со съемками в легендарной франшизе. В заключении артист заявил, в прошлых поколениях его родственники тоже выпивали, а вот мать и отец, напротив, – противники спиртного.