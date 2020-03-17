 

Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генпрокурором

17.03.2020, 0:56, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о даче согласия на назначение генеральным прокурором врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Проект под №3227 размещен на сайте парламента.

16 марта президент призвал депутатов Рады не прекращать работу в пленарном режиме из-за коронавируса, чтобы, в частности, обеспечить назначение нового главы Офиса генпрокурора.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Венедиктова была назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года, до этого была депутатом Рады от “Слуги народа”.

По данным СМИ, на пост генпрокурора, кроме Венедиктовой, также претендовал нардеп от “Слуги народа” Сергей Ионушас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Украинскую пианистку номинировали на “Грэмми”

19.01 / Директора по РФ Совета нацбезопасности Белого дома отстранили от работы

14.01 / Жители Харьковской области пытались вывезти из Украины запчасти для военных самолетов

08.01 / Опубликовали концепт-арт продолжения “Аватара”

08.03 / Амурская медицина делает шаг вперед

25.02 / Пласидо Доминго извинился перед обвинившими его в домогательствах женщинами

27.12 / В Украине создали Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насилия

19.02 / ЕП порекомендовал Евросоюзу призвать Россию и США к диалогу по РСМД

28.01 / Маси Найем: Если после задержания Левина не продлят сроки следствия, дело Гандзюк можно будет похоронить

12.02 / Глава ФОМ об опросе «Левады»: Доверие – это не напряжение в розетке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика