Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову генпрокурором

17.03.2020, 0:56, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления о даче согласия на назначение генеральным прокурором врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой.

Проект под №3227 размещен на сайте парламента.

16 марта президент призвал депутатов Рады не прекращать работу в пленарном режиме из-за коронавируса, чтобы, в частности, обеспечить назначение нового главы Офиса генпрокурора.

На внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, проработавшему на этой должности полгода.

Венедиктова была назначена врио директора ГБР 27 декабря 2019 года, до этого была депутатом Рады от “Слуги народа”.

По данным СМИ, на пост генпрокурора, кроме Венедиктовой, также претендовал нардеп от “Слуги народа” Сергей Ионушас.