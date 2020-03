Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств

17.03.2020, 0:56, Новости дня

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Европейский союз ограничил экспорт медицинских защитных средств. Об этом в своем видеообращении в Twitter 15 марта сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Мы должны защитить работников нашей системы здравоохранения, которые находятся на первой линии обороны в борьбе с вирусом. Мы должны снабдить их защитным снаряжением – масками, перчатками, одеждой”, – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что теперь продавать средства защиты за пределы ЕС можно только по специальному разрешению.

“Основные медицинские товары могут экспортироваться в страны, не входящие в ЕС, только после разрешения правительств стран-членов. Это правильно, потому что нам нужно это снаряжение для наших систем здравоохранения”, – отметила глава Еврокомиссии.

Она раскритиковала решения некоторых стран – членов ЕС запретить продажу защитного снаряжения другим членам объединения.

“Если отдельные страны запрещают продажу защитных средств в другие страны – члены ЕС, это нехорошо. Мы должны помогать друг другу”, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она сказала, что сейчас Италия, которая больше всего пострадала от коронавируса, нуждается в огромном количестве медицинских товаров, но “через несколько недель другие страны тоже будут нуждаться в них”.

“Производя и удерживая товары в ЕС, а также делясь друг с другом, мы сможем защитить работников нашей системы здравоохранения, пациентов и сдержать распространение вируса”, – резюмировала фон дер Ляйен.

European response to the #coronavirus: Protecting people‘s health and ensuring that goods flow in the internal market pic.twitter.com/9JNBzHjqvc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 15, 2020

По данным источников EurActiv в ЕС, 60% мирового производства защитного оборудования приходится на китайский Ухань, откуда началась вспышка заболевания. Ожидается, что фабрики в регионе вернутся к работе через несколько месяцев, но учитывая, что инфекция быстро распространяется по Европе, ЕС не может ждать, прокомментировало издание обращение фон дер Ляйен.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 марта, коронавирусом инфицировано 168 019 человек в более чем 140 странах, 6610 человек скончались.

Большинство заболевших – 81 077 человек – жители Китая. В ЕС больше всего случаев заражения зафиксировано в Италии, Испании, Франции и Германии.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще шестерых лечат.