Мнение: Знакомства
17.03.2020, 0:29, Разное
Сертификаты за последний тест уже готовы.
Как всегда после теста предлагаю знакомства.
Друзья, если вы только что добавлены в комментаторы, пишите балл на тестировании.
Если вы добавлены давно, но комментируете очень редко, пишите о сертификатах.
Если вы добавлены давно, комментируете очень редко или никогда, на тестированиях не были, не надо светить здесь своими фотографиями.
Вы случайно остаетесь в группе.
Этот пост для знакомства комментаторов, особенно старых. Для тех, кто комментирует, кого знают по комментариям, и читатели, и другие комментаторы. Новые комментаторы тоже интересны, на будущее.
Традиционно предлагаю описывать себя без багов. Без Кривляки, без Выскочки, без Училки и без Ученицы.
И комментировать чужие представления предлагаю без такого барахла, с фокусом не на себе, красиво. Чтобы СЗ ваша для читателей росла, а не падала.
А то есть некоторые, которые устраивают из темы знакомств чат и помечают глупостями каждую ветку.
Тема знакомств – возможность не только показать свою фотографию и рассказать о себе, но и показать как вы умеете общаться и знакомиться.
Даже если уже знакомы.
Фотография должна быть не более 600, выбирайте правильные настройки, и не забывайте снять замок с альбома.
Огромные фото я удаляю. Если так произошло с вами, просто повторите еще раз с нормальным размером.
Источник: Эволюция
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