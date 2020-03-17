Мнение: Знакомства

17.03.2020, 0:29, Разное

Сертификаты за последний тест уже готовы.

Как всегда после теста предлагаю знакомства.

Друзья, если вы только что добавлены в комментаторы, пишите балл на тестировании.

Если вы добавлены давно, но комментируете очень редко, пишите о сертификатах.

Если вы добавлены давно, комментируете очень редко или никогда, на тестированиях не были, не надо светить здесь своими фотографиями.

Вы случайно остаетесь в группе.

Этот пост для знакомства комментаторов, особенно старых. Для тех, кто комментирует, кого знают по комментариям, и читатели, и другие комментаторы. Новые комментаторы тоже интересны, на будущее.

Традиционно предлагаю описывать себя без багов. Без Кривляки, без Выскочки, без Училки и без Ученицы.

И комментировать чужие представления предлагаю без такого барахла, с фокусом не на себе, красиво. Чтобы СЗ ваша для читателей росла, а не падала.

А то есть некоторые, которые устраивают из темы знакомств чат и помечают глупостями каждую ветку.

Тема знакомств – возможность не только показать свою фотографию и рассказать о себе, но и показать как вы умеете общаться и знакомиться.

Даже если уже знакомы.

Фотография должна быть не более 600, выбирайте правильные настройки, и не забывайте снять замок с альбома.

Огромные фото я удаляю. Если так произошло с вами, просто повторите еще раз с нормальным размером.