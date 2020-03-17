Симоньян сообщила о четвертой беременности

17.03.2020, 0:27, Новости дня

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна, всего через четыре месяца после предыдущих родов.

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение», – сообщила она в своем Instagram.

Она также сообщила, что выступает против абортов, и для нее лично это всегда было невозможно.

«Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка, а наши ребята из ДДБМ (благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы») свяжутся с вами, чтобы выяснить, как еще можно вам помочь», – сообщила она.

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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_) 15 Мар 2020 в 11:21 PDT

Симоньян родила дочь осенью 2019 года. Девочку назвали Маро, она появилась на свет в 00.17 в субботу, 19 октября. Это третий ребенок Симоньян и Кеосаяна: в августе 2013 года у них родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014-го – сын Баграт.