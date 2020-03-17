Во Франции запретили семейные и дружеские встречи

17.03.2020, 0:27, Новости дня

Со вторника, 17 марта, власти Франции в связи с угрозой распространения коронавируса сроком на 15 дней ограничивают передвижение людей на территории страны. Кроме того, в республике отложили второй тур муниципальных выборов и приостановили все реформы. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«С завтрашнего дня и по меньшей мере на 15 дней наши передвижения будут значительно ограничены. Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены», – приводит его слова ТАСС.

Макрон подчеркнул, что введение этих мер связано с тем, что «не все соблюдают предписанные ранее санитарные нормы в условиях распространения коронавируса».

Президент страны потребовал от граждан «отменить уличные прогулки», «сохранить только самые необходимые передвижения», «не покидать без необходимости дома» и «соблюдать санитарные нормы».

Он напомнил также, что с понедельника во Франции закрыты все учебные заведения, а с 14 марта не работают рестораны, кафе, ночные клубы, библиотеки, спортзалы.

По его словам, власти Франции в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса обеспечат гарантии на 300 млрд евро для выплаты задолженностей компаний, находящихся в трудном положении, а также отменят коммунальные выплаты и налоги для отдельных малых предприятий.

Также Макрон сообщил о переносе второго тура муниципальных выборов на фоне распространения коронавируса в стране.

Все реформы, находящиеся на разных стадиях рассмотрения в парламенте Франции, будут приостановлены на период борьбы с эпидемией коронавируса в стране, добавил он. Все силы парламента и правительства будут направлены на противостояние эпидемии, заверил он.

По последним данным Агентства здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом нового типа во Франции превысило 6,6 тыс., умерли 148 человек. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 1 тыс. 210, количество летальных исходов – на 21.

Также Макрон сообщил, что границы Евросоюза и Шенгенской зоны в связи с распространением коронавируса будут закрыты на 30-дневный срок.

Напомним, в РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.

В качестве меры защиты от заражения коронавирусом РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.