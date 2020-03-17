 

Россия нарастила вложения в госдолг США

17.03.2020, 0:27, Новости дня

В январе 2020 года РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с декабрем 2019 года до 10,51 млрд долларов, свидетельствуют данные, опубликованные американским минфином.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,8 млрд долларов, краткосрочных – 6,7 млрд долларов, передает ТАСС.

В декабре 2019 года общий объем вложений составлял 9,974 млрд долларов, тогда он был сокращен по сравнению с ноябрем на 1,5 млрд долларов. До декабря на протяжении четырех месяцев объем вложений РФ в гособлигации США возрастал.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. В августе 2019-го РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США по итогам января 2020 года остается Япония с показателем 1,21 трлн долларов. Второе место с почти 1,08 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.



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