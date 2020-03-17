 

Мнение: Главный по тарелочкам

17.03.2020, 0:25, Разное

Ура! Собянина повысили! Раньше он был главный по бордюрам, а теперь – по короновирусу! И будет противодействовать его распространению. Путин поручил.

Отличный выбор! Противодействовать и ставить заслоны наш Сергей Семёныч умеет. Прошлым летом эффективно противодействовал регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, а потом еще активнее выставлял заслоны из полицейских и росгвардейцев с дубинками на пути протестующих граждан.

А вирусы-то ой как дубинок боятся!

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Источник: СерпомПо



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