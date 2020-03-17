Мнение: Главный по тарелочкам
17.03.2020, 0:25, Разное
Ура! Собянина повысили! Раньше он был главный по бордюрам, а теперь – по короновирусу! И будет противодействовать его распространению. Путин поручил.
Отличный выбор! Противодействовать и ставить заслоны наш Сергей Семёныч умеет. Прошлым летом эффективно противодействовал регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, а потом еще активнее выставлял заслоны из полицейских и росгвардейцев с дубинками на пути протестующих граждан.
А вирусы-то ой как дубинок боятся!
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Источник: СерпомПо
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