Американские ученые научились “отключать” рак

17.03.2020, 0:10, Разное

Американские ученые из Национальных институтов здравоохранения США научились “отключать” злокачественные опухоли. Для этого им пришлось перекрыть каналы, с помощью которых новообразования получают питание, сообщает телеканал “Царьград”.

В ходе экспериментов на рыбах специалисты успешно отключили гены, ответственные за поставку питательных веществ через кровеносные сосуды к опухоли. В результате они начали уменьшаться. Позже эксперты провели аналогичное исследование на мышах, которое также увенчалось успехом.