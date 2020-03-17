Еще трое человек заразились коронавирусом в России

17.03.2020, 0:10, Разное

В Санкт-Петербурге госпитализировали еще троих россиян, заразившихся коронавирусом COVID-2019. Недавно они вернулись из Франции и Италии, где произошли масштабные вспышки эпидемии, сообщают “Невские Новости”.

Инфекцию подхватили женщины 30, 33 и 54 лет. Одна из них попала в больницу 13 марта с симптомами обычной простуды, вторая “слегла” через день после возвращения из Италии, а третья заразилась от родственницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились свыше 90 человек.