 

Еще трое человек заразились коронавирусом в России

17.03.2020, 0:10, Разное

В Санкт-Петербурге госпитализировали еще троих россиян, заразившихся коронавирусом COVID-2019. Недавно они вернулись из Франции и Италии, где произошли масштабные вспышки эпидемии, сообщают “Невские Новости”.

Инфекцию подхватили женщины 30, 33 и 54 лет. Одна из них попала в больницу 13 марта с симптомами обычной простуды, вторая “слегла” через день после возвращения из Италии, а третья заразилась от родственницы. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились свыше 90 человек. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Эксперты Роскачества пояснили, в чем разница между вином «в пакете» и в бутылке

27.01 / Алла Пугачёва дважды появилась на публике в одном и том же жакете

13.01 / Леонид Агутин показал выступление дочери Елизаветы Варум: «Родители очень довольны»

15.02 / Samsung Galaxy Z Flip признан самым ремонтопригодным смартфоном со складным дисплеем

31.01 / Мнение: Что-то пошло не так

20.01 / На Алтае эвакуировали 40 иностранцев из заглохшего на морозе автобуса

04.03 / Бритни Спирс показала пикантные фото с бойфрендом Сэмом Асгари

09.01 / Мнение: Логичное решение Тегерана

03.01 / Мнение: Чем ответит Иран на убийство Сулеймани

24.01 / Все стороны личности: Майли Сайрус, Уилл Смит, Дрю Бэрримор и другие знаменитости приняли участие в шуточном флешмобе Долли Партон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика