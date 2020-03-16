 

Мнение: Рекомендации по профилактике

16.03.2020, 23:44, Разное

Документ Роспотребнадзора на тему профилактики коронавируса на предприятиях. Прислал один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".

1. Также некоторые читатели пишут, что в ряде школ Москвы и московской области явочным порядком уже переводят на дистанционное обучение по желанию.
2. Глава Крыма Сергей Аксенов официально запросил Москву по поводу закрытия границы Крыма с Украиной. Вполне понятно, что если закроют Перекоп и Чонгар, то и остальную границу с Украиной также предстоит закрыть.
3. По заявлению главы Минздрава, в России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности.

Источник: Colonel Cassad



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