Мнение: Рекомендации по профилактике
16.03.2020, 23:44, Разное
Документ Роспотребнадзора на тему профилактики коронавируса на предприятиях. Прислал один из читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
1. Также некоторые читатели пишут, что в ряде школ Москвы и московской области явочным порядком уже переводят на дистанционное обучение по желанию.
2. Глава Крыма Сергей Аксенов официально запросил Москву по поводу закрытия границы Крыма с Украиной. Вполне понятно, что если закроют Перекоп и Чонгар, то и остальную границу с Украиной также предстоит закрыть.
3. По заявлению главы Минздрава, в России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности.
Источник: Colonel Cassad
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