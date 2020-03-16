«Нет», говорите…

16.03.2020, 23:40, Разное

Противников поправок в Конституцию блокируют в интернете и оффлайн.

Роскомандзор по решению Таганского суда Москвы от 11 марта заблокировал сайт общественной кампании «НЕТ!», где идет сбор подписей против поправок в Конституцию. Координатор проекта Андрей Пивоваров считает это решение политическим и отмечает, что команда не получала никаких уведомлений от ведомства, в суд никого из ее представителей также не приглашали.

Фото: Ирина Долинина / «Новая газета»

Кампания ставит своей целью добиться того, «чтобы как можно больше жителей РФ высказались против на “голосовании” по поправкам в Конституцию РФ». Подписи против «конституционного переворота и узурпации власти» на сайте оставили уже почти 55 тысяч человек.

«В апреле перед нами стоит простой выбор: бесконечное и безнадежное продление унылого застоя, упадка и бедности или шанс на будущее для нас и наших детей, развитие и прогресс», — говорится на сайте «НЕТ!». По утверждению активистов, источником власти в стране является сам народ, поэтому проект призывает «заявить нет всему, что мешает гражданам РФ жить счастливо и богато, развиваться самим и развивать свою страну, осуществлять свои идеи и мечты».

Пивоваров рассказал, что они уже открыли зеркала сайта и активно сообщают об этом в соцсетях. Даже после блокировки количество подписей продолжает расти, однако активисты отмечают, что их цель все же не в этом. «Мы хотим развивать наш проект в регионах, устраивать больше событий, заручиться поддержкой как можно большего числа россиян из разных городов. А что касается подписей, то будь их 50 тысяч, будь хоть 100 [тысяч] — разница в масштабах целой страны не так уж велика», — подчеркивает координатор проекта.

По его словам, блокировки сайта никто не ожидал, так как юристы тщательно проверяли соблюдение всех норм, абсолютно законно собирались и подписи. Жалоба Роскомандзора поступила в суд 11 марта, а предварительная беседа по делу назначена только на 26 марта. Суды в ходе рассмотрения подобных дел действительно часто не привлекают к этому все заинтересованные стороны, например владельцев сайтов, чьи права, очевидно, нарушаются блокировкой, объясняет Дарья Сухих, старший юрист «Команды 29», которая будет представлять интересы активистов.

«Мы решили вступить в это дело, потому что у нас есть сомнения в законности претензий Роскомнадзора и мы считаем ресурс net2020.ru достаточно важным. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить блокировки сайта, поскольку с его помощью люди могут публично заявить о своем несогласии с вносимыми поправками [в Конституцию]», — говорит правозащитник.

Пикет на Бульварном кольце в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сухих уточняет, что сайт кампании «НЕТ!» до окончательного решения сейчас заблокирован в рамках обеспечительных мер, что является допустимой практикой. Формально претензии ведомства сводятся к некоему нарушению закона о персональных данных. Речь идет, по всей видимости, о публикации личной информации, которую подписанты сами же хотят разгласить, нажимая соответствующую галочку на сайте. Юристы «Команды 29» не видят здесь никаких нарушений закона, поскольку выходит, что обладатели этих персональных данных сами их и размещали, давая согласие на распространение, а также желали публично заявить об этом. «Более подробная информации о претензиях Роскомнадзора появится у нас после ознакомления с материалами судебного дела — пока мы можем лишь предполагать», — добавила Дарья Сухих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встать, чтобы сказать «нет». Почему надо прийти на «общероссийское голосование» — и голосовать против

Помимо сбора подписей, политики выходят в пикеты против изменений, которые позволят президенту Владимиру Путину стать кандидатом после 2024 года. Кроме того, активисты проекта организуют подачу заявок на митинги в Петербурге и Москве. Первое уведомление — с заявленным числом участников в 50 тысяч человек — столичные власти отклонили после введения запрета на массовые мероприятия, где могут собраться более пяти тысяч человек. Мэрия объясняет необходимость таких мер борьбой с распространением коронавируса. Сегодня организаторы получили отказ и на вторую заявку митинга в Москве — на 4900 участников, аргументировав это все тем же. Пивоваров предполагает, что местные власти таким образом намерены бороться вовсе не с заболеванием, а «с людьми, которые желают сказать нет предлагаемым на «референдуме» поправкам».

«Если говорить про реальную безопасность, то давайте посмотрим на европейский опыт, ведь там из-за коронавируса даже закрывают торговые центры. Если московские власти действительно хотят бороться с распространением болезни, то нужно принимать более масштабные меры, чем запреты на массовые мероприятия», — уверен он.

Екатерина Баталова

Корреспондент