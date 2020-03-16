Мнение: Грязная правда о США глазами американца. “Запад уже не спасти”

16.03.2020, 23:35, Разное

Американец Тедди Бой Грег – барбер, брадобрей, парикмахер, цирюльник… Как ни скажешь, какой синоним ни примени – неизменно одно – желание американца оградить Россию от пагубного влияния Соединенных Штатов Америки, в которых он прожил всю жизнь, но отказался от такой жизни всего за час, всего-то погуляв по столице России. Он без прикрас описал настоящую западную жизнь, дав понять, что у России в этом плане еще есть шанс.

"Я хочу выступить в русских школах, я хочу говорить с русскими, объяснить русской публике, какие Соединенные Штаты на самом деле. Нас отравляют, но мы еще можем спасти эту страну. Запад уже не спасти".

Американская культура – яд

Сейчас в России тоже стали проводить гей-парады – либералы, феминистки, противники Путина и так далее; все это просачивается и с распростёртыми объятиями принимается молодежью. И сейчас у нас еще есть шанс все это выдворить из страны, до того, как это станет проблемой. Россия сейчас очень похожи на Америку 60х. Мы же были очень хорошей страной в 60ые, а потом в районе 70х началась эта "толерантическая" гейская тема. И здесь это повторяется. Все началось с женщин: «Мы хотим право голоса». Ладно. Но сейчас все дошло до того, что они считают себя сильнее мужчин, думают, что у них больше прав и так далее, вот до чего дошло. То же самое с сегрегацией. Да, я согласен, что если ты хороший человек, у тебя должна быть возможность зарабатывать достаточно денег и иметь те же права, что и остальные, но ради этого нельзя лишать прав меня. Это то, что произошло с сегрегацией в Америке. Изначально белые и цветные были разделены. И вот они потребовали равных с нами прав, и дошло до того, что сейчас, в 2020 году, белые люди потеряли свои права. И все это придет и сюда. Ты даешь людям права, а они все берут, и берут, до тех пор, пока не оставляют тебя самого бесправным. В России сейчас происходит то же самое. Нам нужно выдворить это из страны до того, как это станет проблемой. Если это не остановить, если мы не задушим эти мысли в зачатке, через 20 лет эта дрянь будет здесь.

Я хочу подчеркнуть: движение геев в Америке началось в 1969 году просто с требования равных прав и возможности быть теми, кто они есть. Сейчас, спустя 30 лет, это трансформировалось в: «Ты обязан принимать нас! Если ты не хочешь на это смотреть, тебя должны уволить с работы!». Ты даешь им палец, а они откусывают руку. Такими темпами это произойдет и в России, но я этого не хочу.

Ответ тем, кто свалил и ругает российскую власть из-за рубежа

Вот, что я скажу: если ты русский, который уехал из своей страны, и начинаешь что-то там вякать про Россию – ты не настоящий русский. Пока я жил в Америке, я постоянно встречал русских, которые туда переехали. Все они ненавидят Путина, они ненавидят Россию и все, что с ней связано. А я им, наоборот, рассказывал, что собираюсь сюда переехать. Однажды я познакомился с геем из России, и он мне стал рассказывать, какая Америка крутая, и какая ужасная Россия. Я ему ответил: «Да, тебе отлично подходит Америка, потому что в России ты никогда не смог бы жить открыто».

"Вернуть дух эпохи"

В одном интервью я говорил, что хочу вернуть СССР, но оставить рыночный капитализм. Некоторые хейтеры меня не поняли. Что я имел в виду.

Я не хочу вернуть советскую экономику, я хочу вернуть те ограничения, которые действовали в Советском Союзе. Я хочу вернуть ограничения мысли. Мы можем национализировать все крупные государственные структуры и компании – не проблема, но малый бизнес должен остаться на условиях рыночного капитализма. Мои политические идеалы не связаны с коммунизмом, я просто хочу, чтобы вернулся дух той эпохи. Я не хочу возрождать все особенности СССР, я хочу, чтобы у людей было все, что они сейчас имеют, но при этом чтобы вернулись ограничения того периода. Нам не нужна западная толерантность. В этом мой посыл. В советские времена много ли вы видели геев, разгуливающих по улицам вашей страны? Да, геи были, но кто-нибудь видел, чтобы они проводили парады? Были ли в СССР придурки, считающие себя рэперами? Я вот об этом. Я хочу, чтобы вся информация, поступающая с Запада, в России блокировалась. В СССР ничего это не проникало в страну. Я хочу вернуть железный занавес. Я хочу, чтобы Россия была сильной, как во времена СССР. Советский Союз и США были двумя сильнейшими державами в мире. Я хочу это вернуть. А что Запад делает сейчас? Он развращает Россию все больше и больше. Почему, вы думаете, началось все это оппозиционное движение, полезли всякие отбросы типа Навального – они хотят истребить нас. Они уже это сделали со странами бывшего СССР, Украина теперь тоже против России. В времена Советского Союза страна была намного сильнее, и сейчас они хотят уничтожить нас. Нужно это остановить. Нам нужно вновь объединиться. Нам нужна новая федерация, как в Советском Союзе, тогда здесь станет очень хорошо. Я хочу вернуть тот патриотизм и национализм, который был у людей тогда, а не вот эту молодежь, которая ненавидит свою страну и жалуется, как здесь все так ужасно по сравнению с Западом, о котором они ничего не знают. Я хочу, чтобы каждый русский считал свою страну лучшей в мире, чтобы любил Россию и не хотел уезжать. Вот о чем я говорю. В Советские времена люди гордились своей страной, они гордились тем, кто они есть, а нынешней молодежи совершенно на все безразлично.

Я не хочу полностью восстановить СССР: есть вещи, которые сейчас мне очень нравятся. Мне нравится, что у меня есть доступ к товарам, которые невозможно было достать в СССР, но гей-парады, феминистские движения, либерализм и вся эта толерантность нам не нужна.То есть можно вернуть образ мысли, как в СССР, но при этом сохранить некоторые хорошие вещи из Запада. В конце концов, нам нужно начать производить собственные товары. Почему сейчас есть необходимость в некоторых западных товарах? Нам нужно самим все производить, чтобы вообще ни в чем не нуждаться. Я хочу вернуть дух той эпохи.



Западные медиа

Западные медиа отравляют Россию. Идеальный пример – рэп и фильмы. Молодежь смотрит все это. Это то, что они сделали в моей стране: посмотрите любой современный американский ситком на Нетфликсе – когда вы там последний раз видели классическую семейную пару белых американцев? Всегда должна быть белая девочка с черным парнем, и они становятся главными героями. Никто не снимает сериалы о белых парах, это обязательно должна быть девушка с представителем какого-нибудь меньшинства, потому что все белые тупые. Нужно показывать многонациональные компании молодых людей, и для девушки это якобы круто встречаться с кем-то не ее расы. Я вот об этом говорю. Они хотят распространить это по всем странам. И вот молодые русские девушки и парни смотрят вот это, слушают рэп и все, что проникает сюда, и воспринимают новые ценности, которые в итоге разрушат ваше общество. Именно поэтому, когда они смотрят серию на Нетфликсе, где показывают пару геев, они начинают считать это нормой. Вы хоть раз видели что-то подобное в российских медиа? Нет. Такие вещи делают людей более чувствительными. В какой-то момент они, видя это на экране, посчитают нормальным тот факт, что мужики могут вместе спать, и что это могут показать по телевизору, что это круто, или когда мужик хочет выглядеть как женщина. И все это проникает с западных телешоу: MTV и тому подобные. Это развращает население, люди, которым это показывают постоянно, начинают думать, что так и должно быть.

Именно поэтому это развращает российское общество. Взрослые россияне этому не подвержены, в основном молодежь оказывается под влиянием. Именно поэтому я говорю об отравлении этой страны. В СССР таких проблем вообще не было, потому что благодаря железному занавесу все это не лезло сюда.

"Многие говорят, что я проплаченный"

Вот что мне нравится: некоторые люди пишут «о боже, я работаю на Путина, я работаю на правительство, мне платят за пропаганду Кремля», – и я им отвечаю: «Тогда, полагаю, Путин должен выписать мне чек, потому что я заступаюсь за Россию уже 15 лет. Так что хочу спросить у него: где моя зарплата?». Жду не дождусь, когда мне наконец заплатят. Я хотел бы работать на правительство, потому что все, что я говорю, я говорю искренне и от всего сердца. Я хотел бы, чтобы мне платил Кремль за то, что я говорю, но мне не платят. Это мои мысли. Мне нужно дать российское гражданство, потому что душой я больший русский, чем некоторые россияне.

Первое наше интервью с Тедди: